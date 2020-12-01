شكرا لقرائتكم خبر عن دعوي قضائية للمطالبة بعزل وزير الرياضة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المستشار نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي تلا، بدعوة قضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للمطالبة بعزله من منصبه وترك وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح مركز شباب تلا.

وقال المستشار القانوني لمركز شباب تلا نهاد حجاج، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: تقدم بجنحة ضد وزير الشباب والرياضة للمطالبة بعزله من وظيفته وفقا للقانون والدستور بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي من القضاء الإداري بمجلس الدولة التى قضت ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة مركز شباب تلا وما يترتب عليه من آثار، ومنها أحقية المركز في حضور الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت الأحد الماضي.

وقال حجاج: اختصمنا أيضا اللجنة الخماسية بسبب رفضها حضور مركز شباب تلا للجمعية العمومية، وحركنا دعوي ضدهم لبطلان الجمعية العمومية وما ترتب عليها من قرارات، وننتظر حكم القضاء المصري الشامخ لإعادة الحق إلي أصحابه.