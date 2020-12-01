تعرف على سيناريو الأهلى البديل فى حالة تعثر التعاقد مع سيرينو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التعاقدات بالأهلى من محاولاتها لإنهاء أزمة التعاقد مع الأورجوانى سيرينو، لاعب صن دوانز الجنوب إفريقي، التى توقفت بسبب تعثر الأهلى فى تسويق جيرالدو، الذى وضع المسوؤلين فى مأزق بسبب ممطالته فى قبول العروض التى وصلته مؤخرا بداعى رغبته فى الرحيل الى أحد الأندية الخارجية، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن التعاقدات ستضطر لتأجيل التعاقد مع لاعب صن دوانز الى فترة الانتقال الشتوية المقبلة فى حالة فشل تسويق جيرالدو حاليا. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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