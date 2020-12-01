شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش .. تاريخ مواجهات طارق العشري أمام الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود طارق العشرى فريق طلائع الجيش اليوم أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، كأول ظهور له مع الطلائع في منصب المدير الفني ، حيث تولى المهمة 10 نوفمبر الماضى خلفا لعبد الحميد بسيونى .

وقبل مباراة اليوم،فقد التقى الزمالك مع طارق العشرى في الكثير من المباريات ، والتي وصلت إلى 21 مباراة من قبل، شهدت فوز الأبيض فى 10 لقاءات وتعادلهما فى 5 مواجهات وفوز العشرى فى 6 مباريات، بينما سجلت أندية طارق العشرى 22 هدفًا مقابل 27 هدفًا سجلهم الزمالك.

المباريات الحادية والعشرون التى خاضهم العشرى أمام الزمالك كانت مع أندية حرس الحدود وإنبى ووادى دجلة والمصرى وستكون هذه المرة مع طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخ العشرى.

و كان أكبر فوز حققه المدرب طارق العشرى على الزمالك كان بنتيجة 2 / 0 وللمصادفة حدثت النتيجة مع نادى واحد وهو إنبى موسمين 2014 – 2015، وفى المرة الثانية موسم 2016 – 2017.

أما أكبر هزيمة فى تاريخ العشرى أمام الزمالك فتعود إلى المباراة الأولى التى قادها أمام الأبيض وكان وقتها المدير الفنى لحرس الحدود موسم 2006 – 2007، وانتهت لصالح الأبيض بنتيجة 3 / 2.

واخر مباراة جمعت العشرى امام فريق الزمالك ، كانت مع فريق المصرى في أغسطس الماضى، بالمباراة التي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من البطولة المحلسة ، و انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف .

تأهل الزمالك لهذا الدور بعد أن تخطى نادى الشرقية فى الدور الأول (3 – 1) ثم قلب تأخره أمام سموحة بهدف للفوز بنتيجة (2 – 1) بعد شوطين إضافيين فى دور الستة عشر وبعدها تكرر نفس السيناريو أمام زد (نادى مصر) فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر.