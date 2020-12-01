شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يقرر تعيين مجدى أبو المجد مدربا عاما للمنتخب الأول للرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر تعيين مجدى أبو المجد مدربا عاما للمنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد مع المدير الفنى للمنتخب روبرتو جارسيا باروندو، وقاد مجدى أبو المجد، منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2000 للتتويج ببطولة العالم للناشئين و التى اقيمت العام الماضى 2019 فى مقدونيا.

ويلعب المنتخب الوطنى المصرى الاول للرجال ضمن منتخبات المجموعة السابعة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب السويد ومنتخب التشيك ومنتخب شيلى.

تأكدت سلبية مسحة لاعبى منتخب اليد الأول والجهاز الفنى قبل الدخول فى المعسكر المغلق المقرر انطلاقه اليوم فى إطار الاستعداد لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير 2021 المقبل وخضع منتخب اليد إلى مسحة فيروس كورونا الطبية صباح أمس الاثنين للاطمئنان على اللاعبين، حيث تأكد منذ 3 أيام إصابة اللاعب عمر الوكيل بكورونا قبل اجراء مسحة جميع اللاعبين.

ويسعى اتحاد اليد إلى توفير معسكر خارجي للمنتخب يتخلله احتكاكات ودية قبل انطلاق المونديال من أجل أن تكون فترة الإعداد على أفضل ما يكون خاصة فى ظل قوة المنافسة التى تشهدها البطولة.

فيما التقى أول أمس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.