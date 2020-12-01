شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يطالب بتقديم سفر منتخب الشباب إلى تونس أسبوعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، من اتحاد الكرة تقديم موعد سفر الفراعنة الصغار إلى تونس أسبوعا، استعدادا لخوض بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا بموريتانيا 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى السفر يوم 5 أو 6 ديسمبر الجارى بدلا من 12 من نفس الشهر، وذلك بعد إلغاء المباراتين الوديتين للفراعنة الصغار أمام السعودية يومى 5 و7 ديسمبر الجارى.

ويرغب المدير الفنى لمنتخب الشباب فى حسم موعد السفر فى أقرب وقت، حتى يستطيع تجميع اللاعبين واستخراج التأشيرات وإجراء المسحات الطبية اللازمة قبل السفر إلى تونس.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني للشباب، بقيادة ربيع ياسين لنظيره الليبي، في افتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويواجه منتخبنا الوطني للشباب، نظيره ليبيا يوم 15 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بتوقيت القاهرة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.