شكرا لقرائتكم حازم إمام: الزمالك لازم يسجل هدف بدرى علشان يخلص المباراة واستعادة الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حازم إمام نجم الزمالك السابق، لاعبى الزمالك بضرورة التسجيل في بداية المباراة، التي ستقام بعد قليل بين الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وقال حازم إمام في تصريحات للإعلامى تامى صقر في برنامج ملعب أون تايم سبورت: لازم الزمالك يبدأ المباراة مبكرا ويسجل هدف بدرى يعيد ثقة اللاعبين بأنفسهم وإنهاء المباراة في أقرب فرصة حتى يخرج الجيش وينهى اللقاء لصالحه".

وأضاف حازم إمام: كل ما تأخر الزمالك في التسجيل هيعطى طلائع الجي فرصة كبيرة يدخل المباراة وهيكتسب الثقة وممكن يخطف المباراة عن طريق الهجمات المرتدة".

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو، تشكيل مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، المقرر إقامتها على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، وشهدت التشكيلة البيضاء عودة محمود جنش لحراسة مرمى الفريق الأبيض بعد فترة طويلة من الغياب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وشهد تشكيل الزمالك، عودة المغربى محمد أوناجم وحازم إمام للمشاركة بشكل أساسى بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة إلى جانب الظهور الأول لمحمد أشرف روقة فى التشكيلة البيضاء عقب عودته إلى الفريق عقب نهاية إعارته لطلائع الجيش.

وتأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.