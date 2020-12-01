شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الإمارات الشاطئية للتنس تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح يوم الجمعة المقبل منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات الشاطئية للتنس التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع شركة «ام بور» للخدمات الرياضية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، وتقام في مجموعة فنادق الحبتور في الميناء السياحي بدبي «غراند حبتور»، وتنظم لأول مرة في الدولة وذلك بعد انضمام الإمارات للجنة الشاطئية الدولية رسمياً مؤخراً.

ويأتي تنظيم البطولة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ49 للدولة، وسيشارك في المنافسات 25 فريقاً منها 16 فريقاً للرجال و9 فرق للسيدات، وتقام بنظام الزوجي، كما ستقام السبت المقبل بطولة مصاحبة وفقاً لنظام الزوجي المختلط.

وسيمثل الإمارات فريق مكون من لاعبين وهما لاعب منتخب الإمارات عبدالله أهلي واللاعب عمر البستكي.

وقدم ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس الشكر والتقدير لشركة «ام بور» للخدمات الرياضية ومجموعة فنادق الحبتور لدعم استضافة وتنظيم البطولة والتي يأتي تنظيمها ضمن الخطة الفنية الهادفة للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة ونشرها بشكل يساهم ببناء منتخب وطني للمستقبل ولاستثمار الواجهات البحرية الجميلة التي تتمتع بها إمارات الدولة.

وأكد المرزوقي أن منافسات البطولة سيقودها محكمو اتحاد التنس وأنها ستخضع للمعايير المتبعة في الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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