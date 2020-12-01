مشجعو فريق إسرائيلي ينشرون كتابات مسيئة للنبي محمد والإمارات

قام مشجعو فريق "بيتار القدس" الإسرائيلي بنشر كتابات مسيئة للنبي محمد والعرب ودولة الإمارات، على الجدار الخارجي لاستاد ناديهم، وذلك احتجاجاً على صفقة بيع أسهم في الفريق لأحد شيوخ الأسرة الحاكمة الإماراتية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "معاريف" العبرية قولها إن المشجعون، المعروفون بتشددهم، كتبوا تلك الكتابات بعد خسارة فريقهم أمام "مكابي حيفا" مساء أمس الإثنين بهدفين نظيفين.

وأوضحت الصحيفة أن الكتابات تضمنت عبارات بالإنجليزية من قبيل "لن تستطيعوا شراءنا"، وأخرى بالعبرية بينها "الموت للعرب"، وعبارات مسيئة للإمارات والنبي محمد.

وقالت الصحيفة، التي نشرت تلك الكتابات، إن السلطات الإسرائيلية قامت بحذفها وفتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه من المقرر أن يسافر رئيس الفريق الإسرائيلي، موشيه حوجيج، إلى دبي، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء على رأس وفد من مجلس الإدارة إلى الإمارات للتفاوض على الصفقة مع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.

وبحسب ما ذكرت قناة "آي 24 نيوز"، فإنه من المنتظر التوقيع على الصفقة خلال الأيام القادمة، حيث أشار "بيتار القدس" إلى أن الشيخ حمد بن خليفة ينوي شراء 49 في المئة من أسهم الفريق.

ومعروف عن مشجعي فريق "بيتار القدس"، الذين يطلق عليهم "لافاميليا"، بالتعصب والعنصرية تجاه العرب والمسلمين.

والعام الماضي طالب مشجعو الفريق الإسرائيلي لكرة القدم إدارة الأخير بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره، كشرط لقبول انضمامه للفريق.