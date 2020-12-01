أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الـ 50 لاعبًا المرشحين للتواجد في تشكيل العام في أوروبا. وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي. وجاءت الأسماء الواردة فيها كالآتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر “ليفربول، لوبيز “ليون”، نافارس “باريس سان جيرمان”، نوير “بايرن ميونخ”، أوبلاك “أتلتيكو مدريد”. خط الدفاع: ألابا “بايرن ميونخ”، أرنولد “ليفربول”، أنجلينو “لايبزج”، بيرنات “باريس سان جيرمان”، دافيز “بايرن ميونخ”، دي ليخت “يوفنتوس”، دي فريج “إنتر ميلان”، هاتيبور “أتالانتا”، كيميش “بايرن ميونخ”، كيمبيمبي “باريس سان جيرمان”، راموس “ريال مدريد”، روبيرتسون “ليفربول”، تياجو سيلفا “تشيلسي”، أوباميكانو “لايبزج”، فان دايك “ليفربول”. خط الوسط: تياجو ألكانتارا “ليفربول”، حسام عوار “ليون”، بانيجا “الشباب”، باريلا “إنتر ميلان”، كومان “بايرن ميونخ”، دي بروين “مانشستر سيتي”، برونو فيرنانديز “مانشستر يونايتد، جوميز “أتالانتا”، جوريتسكا “بايرن ميونح”، هافيرتز “تشيلسي”، هيندرسون “ليفربول”، إيليتشيتش “أتالانتا”، ماركينيوز “باريس سان جيرمان”، مولر “بايرن ميونخ”، سابيتزر “لايبزج”. خط الهجوم: محمد صلاح “ليفربول”، هالاند “بوروسيا دورتموند”، دي ماريا “باريس سان جيرمان”، كيليان مبابي “باريس سان جيرمان”، فيليكس “أتلتيكو مدريد”، جنابري “بايرن ميونخ”، إيموبيلي “لاتسيو”، كين “توتنهام”، ليفاندوفسكي “بايرن ميونخ”، لوكاكو “إنتر ميلان”، ماني “ليفربول، ميسي “برشلونة”، رونالدو “يوفنتوس”، نيمار “باريس سان جيرمان”، سترلينج “مانشستر سيتي”.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح رفقة ميسي ورونالدو ضمن قائمة المرشحين لفريق العام في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.