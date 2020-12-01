تفاصيل المكالمة الأخيرة بين موسيماني ومدرب الزمالك قبل مباراة القرن

وجه الصربي ميتشو، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الفوز على نظيره الفريق الأبيض، والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر ميتشو صورة لموسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق قائلًا: “مبروك يا رجلي، عندما أردت في سبتمبر 2020 معرفة كل التفاصيل عن مصر والمصريين وكرة القدم المصرية والأهلي في ساعات وساعات من محادثاتنا التي لا نهاية لها، قلت لك إنه لا يمكنك الفوز فقط ولا تخسر أبدًا، هذا هو المنتج النهائي لعملك الجاد واهتمامك العميق بالتفاصيل”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، بالنهائي الإفريقي.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد غياب الأميرة السمراء عن خزينة القلعة الحمراء، منذ عام 2013.