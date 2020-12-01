محمد الشناوي يكشف عن شعوره لحظة هدف شيكابالا في مرماه

كشف محمد الشناوي، حارس وقائد فريق الكرة بـالنادي الأهلي، عن إحساسه بعد تسجيل اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك هدف في شباكه خلال نهائي القرن، معقبا: هدف شيكابالا جميل بلا شك، ولكن تملكني الهدوء بعد تسجيل الزمالك هدف التعادل.

وقال "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc": كنا نضع سيناريو خاص للمباراة ويجب الالتزام بالهدوء في مثل هذه اللحظات وكنت واثق في التعويض وقدرة الأهلي على الحسم.

وتابع: بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين بعد التعادل، وقلت لهم افتكروا السيناريو وانتوا راجعين البيت مهزومين، لعبنا 45 دقيقة انسوهم ونلعب الـ 45 دقيقة الجايين.

وأختتم "الشناوي" حديثه قائلا: موسيمانى منحنى 6 دقائق للتكلم مع اللاعبين ثم تحدث فى الفنيات بعد ذلك، أرسلت إحدى الفيديوهات الاحتفالية بالمهرجانات التى صممتها الجماهير إلى موسيمانى وعندما شاهده انهار من الضحك وقولتله انت لسه ما شوفتش حاجة المصريين بيعملوا أكتر من كدة.