«موسيماني عارف قيمة النادي الأهلي».. الشناوي: الأهلي نادي القرن..والكل بيعمله ألف حساب في أفريقيا

كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس علاقة "بيتسو موسيماني"، مدرب النادي الأهلي، مع لاعبي النادي الأهلي.

وقال "الشناوي" خلال لقائه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": فور قدوم موسيماني سهل علينا حاجات كثيرة جدا، لأنه على علم بقيمة النادي الأهلي.

وأضاف : موسيماني مدرب قريب من اللاعبين، وعارف قيمة النادي الأهلي، وعلى علم بوضع الأهلي في أفريقيا"، مؤكدا ان النادي الأهلي نادي القرن، والكل بيعمله ألف حساب في أفريقيا.

وعلق محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، على فوز الأهلي بـ لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، قائلا "كان نفسنا الجمهور يكون متواجدا في النهائي، والجمهور هو رقم واحد".

وأختتم "الشناوي" حديثه قائلا: بطولة أفريقيا غائبة عن النادي الأهلي منذ 7 سنوات وكان هناك وعد للجمهور بالفوز ببطولة أفريقيا هذا العام، وأشكر لاعبي النادي الأهلي على تحقيق لقب أفريقيا، واللاعبون كلهم كانوا رجال.

