شكرا لقرائتكم خبر عن روقا يتصدر التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك العائد من الإعارة، من الظهور فى التشكيل الأساسى للزمالك فى مباراة اليوم أمام طلائع الجيش فى الدور قبل النهائي لكأس مصر، واستقر البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق على الدفع بروقا بجوار طارق حامد لتعويض غياب فرجانى ساسى الموقوف من جانب اتحاد الكرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمد عبد الغنى – احمد فتوح

الوسط : اشرف روقا – طارق حامد

الوسط المهاجم : شيكابالا – زيزو – اوناجم

المهاجم : مصطفي محمد

وتنطلق فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء أولى مواجهات نصف نهائى النسخة رقم 88 من مسابقة كأس مصر بين الزمالك وطلائع الجيش على ملعب الجيش ببرج العرب تحت إدارة الحكم الدولى محمود البنا.

ونستعرض مشوار الفريقين فى هذه النسخة وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما فى البطولة فى النقاط التالية:

1- تأسس الزمالك سنة 1911 ويملك سجلا رائعا فى هذه البطولة كونه أول وآخر من فاز بلقبها كما أنه ثانى أكثر الأندية تتويجاً بكأسها برصيد 27 لقباً.

2- تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته فى كأس مصر بلوغ نصف النهائى فى نسخة 2012 – 2013.

3- تأهل الزمالك لهذا الدور بعد أن تخطى نادى الشرقية فى الدور الأول (3 – 1) ثم قلب تأخره أمام سموحة بهدف للفوز بنتيجة (2 – 1) بعد شوطين إضافيين فى دور الستة عشر وبعدها تكرر نفس السيناريو أمام زد (نادى مصر) فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر.

4- حجز طلائع الجيش مقعده فى مربع الكبار بعد أن تجاوز دكرنس فى الدورى الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى.

5- سجل الزمالك خلال مشواره في هذه البطولة 7 أهداف مقابل 3 في شباكه ويتصدر المغربي أشرف بن شرقي قائمة هدافي الفريق بالتساوي مع أحمد سيد "زيزو" برصيد هدفين ثم التونسي فرجاني ساسي وإمام عاشور والصاعد أسامة فيصل برصيد هدف وحيد.

6- أحرز لاعبو الطلائع هدفين فقط خلال مسيرتهم في كأس مصر هذا الموسم عبر الثنائي حسام سلامة "باولو" والرواندي كيفين موهيري ولم تستقبل شباك الحارس محمد بسام أي هدف طوال 300 دقيقة.

7- يعتبر هذا اللقاء الثالث بين الطرفين في السنوات الـ 7 الأخيرة والأرقام تؤكد تفوق الزمالك الذي حسم لقاء نصف نهائي نسخة 2012 – 2013 (2 – 1) وسجل للزمالك أحمد جعفر وحازم إمام (الصغير) وللطلائع أيمن حفنى، ثم كرر تفوقه في ربع نهائي نسخة 2016 – 2017 (3 – 0) بتوقيع النيجريين ستانلي أوهاويتشي ومعروف يوسف وحسني فتحي.

8- كان التكافؤ سيد الموقف خلال لقائي الطرفين في مسابقة الدوري هذا الموسم حيث تفوق الطلائع (3 – 2) في الجولة الثامنة في 16 ديسمبر 2019 ورد الزمالك وحسم لقاء الجولة 25 بهدف يوسف إبراهيم "أوباما" في 6 سبتمبر الماضي.

9- أنهى الزمالك الموسم 61 للدوري في المركز الثاني برصيد 68 نقطة مقابل 41 نقطة لطلائع الجيش صاحب المركز الحادي عشر.

10- يستفيد الزمالك من صفقاته الجديدة في هذا اللقاء بعد أن ضمت قائمته محمد أشرف "روقة" بعد انتهاء إعارته لفريق طلائع الجيش.

11- ضم طارق العشري لقائمة هذا اللقاء من الصفقات الجديدة حسين السيد الظهير مدافع الأهلي وعمرو مرعى وإسلام محارب المعارين من بيراميدز والجونة ورباعى حرس الحدود المالي إبراهيما كونيه وحسن مجدى والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال.

12- يغيب عن صفوف الزمالك عدد كبير من العناصر المهمة أبرزها التونسي فرجاني ساسي وإمام عاشور للإيقاف ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ويوسف "أوباما" بسبب عدم التعافي من الإصابة بفيروس (كوفيد 19) بالإضافة للمغربي أشرف بن شرقي للإصابة في العضلة الضامة.

13- يفتقد طلائع الجيش عددا كبيرا من العناصر التى تألقت فى الموسم الماضى وعلى رأسها كريم طارق وعمار حمدي وأحمد داوودا وعاصم صلاح و"بوشا" ومحمد أشرف "روقة" وكيفين موهيرى بسبب انتهاء الإعارة أو الانتقال لأندية أخرى.

14- البرتغالي جايمي باتشيكو (62 سنة) يقود الزمالك في مواجهة اليوم بعد أن تولى المهمة في 28 سبتمبر الماضي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون ولعب الفريق معه 8 مباريات فاز 6 منها وتعادل في واحدة وخسر واحدة أيضاً أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

15- يقود طارق العشري طلائع الجيش لأول مرة بعد أن تولى المهمة في العاشر من نوفمبر خلفاً لعبد الحميد بسيوني.

16- يواجه المتأهل من هذا اللقاء الصاعد من لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في الخامس من ديسمبر في المباراة النهائية لأعرق البطولات المصرية.