شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى يتصدى للكرة بكمامة على عينيه فى تدريبات خاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران منتخب مصر للشباب مواليد 2001، تألق حارس الأهلى حمزة علاء فى المران الذى خصصه محمد رزيقة مدرب حراس المرمى له، لتنمية سرعة رد الفعل والإحساس بالمكان حتى يستطيع التعامل مع أى هجمة أو كرة مفاجئة على مرماه.

وحرص مدرب الحراس بمنتخب الشباب على وضع "غطاء" على عين حارس منتخب الشباب أثناء المران، على أن يتعامل الحارس الصاعد مع الكرة من خلال الإحساس والسمع، ونجح الحارس فى التعامل مع الكرات التى وصلته من المدرب.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني للشباب، بقيادة ربيع ياسين لنظيره الليبي، في افتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويواجه منتخبنا الوطني للشباب، نظيره ليبيا يوم 15 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بتوقيت القاهرة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.