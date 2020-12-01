شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفض خصم النقاط حال تأخر سداد الغرامات فى الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت أندية الدورى الممتاز الـ18 فى الموسم الجديد، على عقوبة اتحاد الكرة، بخصم نقاط من الأندية التى تتأخر عن سداد الغرامات المالية الموقعة عليها لصالح اتحاد الكرة، وأخطر مسئولو الأندية اتحاد الكرة، برفضهم هذا البند لأنه يخالف اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الأندية على إعادة النظر فى هذا البند من العقوبة خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل لحل يرضى جميع الأطراف.

كان اتحاد الكرة وضع بندًا فى لائحة العقوبات للموسم الجديد، تتمثل فى منح النادى المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها فى الدورى.