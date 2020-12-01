شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يخسر من المقاولون.. 5 ملامح من الجولة الأولى للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطع أليكس سونج لاعب وسط أرسنال وبرشلونة السابق منع ناديه الجديد آرتا سولار 7 من جيبوتى، من الخسارة بملعبه فى ذهاب الدور التمهيدى لكأس الكونفيدرالية أمام المقاولون، سجل لاعب بوركينا فاسو فاروقا كابورى في الدقيقة 24 ليمنح المقاولون العرب الفوز بنتيجة 1-0 في مدينة جيبوتي على الرغم من الأداء القوي للاعب الكاميروني البالغ من العمر 33 عاماً.

لا يقتصر دور سونج على قيادة آرتا في الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي فحسب، بل يتولى أيضًا مسئولية تنمية الشباب فى النادى.

ونلقى الضوء على خمس نقاط من مباريات ذهاب الدور التمهيدى الأول للبطولة الأفريقية التى تعادل مسابقة UEFA الدورى الأوروبى.

عودة بانتصار

عاد المقاولون العرب، الذى فاز بلقب كأس الكؤوس الأفريقية ثلاث مرات، إلى مسابقات الكاف لأول مرة منذ 2005، الفوز في جيبوتي ضمن تقريباً تأهل فريق القاهرة الذى تنتظره مهمة أكثر صعوبة بمواجهة النجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32.

النجم هو النادى الوحيد الذى فاز بجميع مسابقات الكاف الخمس الحالية والسابقة - دورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية وكأس السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية وكأس CAF.

انتصار بالبدلاء

سافر بلومفونتين سلتيك الجنوب أفريقي بفريقه الرديف إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ليهزم متصدر الدوري المحلي مانييما يونيون 2-0 في كيندو.

المباراة حسمت في الدقائق الأولى عندما سجل هاريس تشيليمبو المولود في الكونغو برازافيل هدفاً في الدقيقة 5 وضاعف مينزي ندواندوي النتيجة بعدها بأربع دقائق فقط.

مع اقتراب نهائي الكأس المحلية التي يواجه فيها أورلاندو بايرتس على جائزة تبلغ ثمانية ملايين راند (525.000 دولار / 440.000 يورو) ، اختار سيلتيك استخدام الصف الثاني للاعبيه لكنه نجح في تحقيق فوز اقترب به من بلوغ الدور التالي.

نكسات نيجيرية

تكبد ممثلا نيجيريا الخسارة خارج أرضيهما، حيث سقط كانو بيلارز 3-1 أمام جاراف في السنغال وخسر ريفرز يونايتد 2-1 أمام الوافد الجديد على مسابقات CAF فيوتورو كينجز في غينيا الاستوائية.

ومنح جميل محمد كانو التقدم مبكراً قبل أن تهتز شباكه مرتين في الشوط الأول، وضاعف مختار نداي من متاعب كانو بيلارز قبل 14 دقيقة من النهاية في تييس بالقرب من دكار.

ومنحت ثنائية الكاميروني جريجوار نكاما كينجز السيطرة على مونجومو قبل أن يسدد جودوين أجودا ركلة جزاء في وقت متأخر لصالح ريفرز.

مهرجان أهداف زامبي

كان الوافد الجديد على مسابقات الكاف نابسا ستارز الزامبي هو أكثر الفائزين إقناعًا حيث تغلب على نجازي 5-1 في جزر القمر.

كان من الممكن أن تكون النتيجة أكثر إحراجاً للفريق المضيف بعد أن ألغي هدف سادس لصالح نابسا في موروني.

سجل داني سيلافوي ثنائية للضيوف الذين تقدم بأربعة أهداف قبل أن يسجل مانانوت راهارينجاتوفو هدفًا شرفياً لفريق الجزيرة.

صغار لكن أقوياء

أثبت الاتحاد البيضاوي المغربي أن كونه نادٍ من الدرجة الثانية لا يمثل تقليلاً من حظوظه القارية، حين فاز 1-0 خارج ملعبه على جامتل الجامبي في باكاو بالقرب من بانجول.

وجاء الهدف الوحيد قبل ثماني دقائق من النهاية عندما سدد يوسف الرياني تسديدة لا يمكن إيقافها من خارج منطقة الجزاء مرت فوق الحارس الجامبي.

الاتحاد هو ثالث أكثر فرق كرة القدم شعبية في الدار البيضاء بعد الرجاء والوداد ، اللذين فازا بدوري أبطال أفريقيا خمس مرات فيما بينهما.