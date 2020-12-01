حازم إمام: "زيزو" أفضل من أوناجم في تشكيل الزمالك لعدة أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى حازم إمام، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن وجود أحمد سيد زيزو في تشكيل الفريق الأبيض أفضل من المغربي محمد أوناجم.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن زيزو يتميز بقدرته على اللعب في العديد من المراكز ويشكل دائما خطورة على الفريق الخصم، كما يملك مهارة التسديد عن بعد.

وأضاف، أن زيزو منذ قدومه للزمالك ومستواه في تطور حتى أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، بسبب تميزه بشغل عدة مراكز في خط الوسط والخط الأمامي، لافتا أن يعد الأكثر استخدامًا لسلاح التسديد عن بعد في فريق الزمالك.

وأوضح، أن المغربي ينقصه الاستمرارية في المشاركة مع فريق الزمالك ليستعيد مستواه الذي كان عليه قبل قدومه للفريق، لافتًا أن الزمالك لم يتعاقد معه ليشارك في مباراة كل فترة كما يحدث.

وأشار إلى أن تراجع مستوى أوناجم مع الزمالك عن المستوى الذي كان يقدمه مع الوداد بسبب الإصابات وعدم المشاركة في مباريات متتالية مع الفريق الأبيض.

وقبل أيام خسر فريق الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي، الذي فاز بالمباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.

ويواجه الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره طلائع الجيش، في إطار نصف نهائي كأس مصر، وفي حالة الفوز سيتأهل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري.