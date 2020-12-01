الإسماعيلي يكشف حقيقة تلقيه عرضًا من الأهلي لضم عبد الرحمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف علاء وحيد، المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، حقيقة دخول نادي الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب عبد الرحمن مجدي، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء لم ترسل عرضًا رسميًا لضم اللاعب.

وقال وحيد في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، إن إدارة ناديه لم تتلق أي عرض رسمي من الأهلي لضم عبد الرحمن مجدي.

وأضاف، أنه غير وارد مطلقا دخوله في صفقات تبادلية مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب تم قيده في القائمة الأولى للفريق.

وأوضح، أن نادي الإسماعيلي متمسك بتواجد اللاعب عبد الرحمن مجدي في الموسم القادم، لافتا أن الإدارة ترغب في الاحتفاظ بالقوام الأساسي.

وعلق على ما يثار حول هذا الأمر قائلا:" هناك شائعات كثيرة تخرج بطريقة ممنهجة في الفترة الماضية".

وتابع:" هناك لاعبين كثيرين يخرج عنهم شائعات وأعلن النادي في وقت سابق أنه لن يتم بيع أي لاعب من الأعمدة الأساسية".

وأكد أن هناك أكثر من لاعب مرشح من الأهلي وأندية آخرى، لافتًا أن اجتماعات لجنة التعاقدات مستمرة، والفريق يحتاج تدعيم بعض المراكز، وخلال الأسبوع الجاري هناك جديد وسيتم الاعلان عنه.

وأشار إلى أن اللاعب العراقي همام طارق أصبح خارج القائمة الأولى للإسماعيلي، والجهاز الفني قرر قيد شيلونجو وبيكيتي، لذلك خرج اللاعب العراقي بسبب عدد اللاعبين الأجانب.

وانتقل للرد على تصريحات محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بشأن منع الإسماعيلي من قيد اللاعبين بسبب عدم سداد قيمة العقوبة المالية التي وقعتها المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في قضية إبراهيم حسن.

وأكد أن نصر عزام محامي النادي الإسماعيلي، أصدر بيانًا قال فيه أن الطعن يوقف التنفيذ والقضية لم تنتهي بالكامل، ولن يضيع حق أحد.

وأتم تصريحاته:" قمنا بقيد 21 لاعب في قائمة الإسماعيلي، وقبل 6 ديسمبر سنقيد القائمة الثانية للاعبين الجدد، ولازلنا في مفاوضات مع بعض اللاعبين".