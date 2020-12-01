تقرير.. من يخطف الـ 10 البطاقات المتبقية لدور الـ 16 بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تقام اليوم الثلاثاء، 8 مباريات في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على أن تستكمل بقية الجولة غدا الأربعاء، ويملك عددًا من الفرق فرصًا لخطف بطاقات التأهل لدوري الـ 16 من المسابقة، بعدما حسم بايرن ميونيخ التأهل عن المجموعة الأولى وكل من تشيلسي وإشبيلية في المجموعة الخامسة، وبرشلونة ويوفنتوس بالمجموعة السابعة.

ونرصد في هذا التقرير حظوظ الفرق التي لا يزال لها فرصة في التأهل لدوري الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

يواجه أتليتكو مدريد نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ويكفي الفريق الإسباني الفوز للوصول إلى النقطة الثامنة وضمان التأهل بشكل رسمي.

وعلى الجانب الأخر سيواجه فريق لوكوموتيف موسكو الروسي نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث يملك الأول 3 نقاط والثاني نقطة واحدة.

المجموعة الثانية

خيوط تلك المجموعة لا تزال متشابكة ولم يحسم موقف أي فريق حتى الآن، حيث يحتاج كل من بورسيا مونشتغلادباخ وريال مدريد للفوز لضمان التأهل لدور الـ 16.

ويواجه ريال مدريد نظيره شاختار الأوكراني وفي حال تحقيق الفوز سيصل الفريق الإسباني إلى النقطة العاشرة ولو خسر سيتأجل الحسم للجولة الأخيرة، كذلك بوروسيا مونشغلادباج سيحتاج للفوز على انتر ميلان ليصل بذلك إلى النقطة الحادية عشر، بينما يتواجد حاليا انتر ميلان نقطتين فقط ويحتاج للفوز اليوم والجولة المقبلة للتأهل.

المجموعة الثالثة

ضمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التأهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال عن هذه المجموعة، بعدما وصل في الجولة الماضية لـ 12 نقطة، ويحتاج فريق بورتو للفوز على الفريق الإنجليزي الليلة للوصول هو الأخر للنقطة 12 لضمان التأهل ويقطع الطريق على أولمبياكوس الذي يأمل في الفوز على مارسيليا والوصول إلى النقطة 6 وتعطل بورتو ليتأجل الحسم للجولة المقبلة.

ويواجه أولمبياكوس صاحب الـ 3 نقاط نظيره مارسيليا الذي ودع البطولة رسميا بعد تزيله المجموعة بدون نقاط، ويأمل الفريق الفرنسي في تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة في انتظار تعثر بوروتو في الجولتين المقبلتين ليتوقف رصيد الفريق البرتغالي عند9 نقاط ووصول أولمبياكوس إلى نفس عدد النقاط في حال الفوز اليوم وفي مباراته المقبلة.

المجموعة الرابعة

يسعى فريق ليفربول لحجز مقعده في دور الـ 16 بدوري الأبطال، ويكفيه الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي ليصل إلى النقطة 12 ويتوقف رصيد الفريق الهولندي عند 7 نقاط وينتظر للجولة الأخيرة لحسم التأهل.

ويحتل فريق اتلانتا المركز الثالث في هذه المجموعة وسيواجه الليلة نظيره ميتيلاند صاحب المركز الأخير، وفوز الفريق الأيطالي سيصبح بذلك 10 نقاط.

المجموعة الخامسة

في هذه الجولة كان كل من فريقي تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني قد حسما التأهل بعد وصول كل منهما إلى النقطة العاشرة في الجولة الماضية.

ويحتل كل من رين الفرنسي وكراستودار المركزين الثالث والرابع بهذه المجموعة برصيد نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

يظل فريقا بوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي الأقرب للتأهل عن هذه المجموعة، حيث يحتل الأول صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه لاتسيو بـ 8 نقاط وفي حال فوز الفريق الألماني سيصل إلى 12 نقطة ويضمن التأهل، وينتظر لاتسيو للجولة المقبلة لحسم موقفه.

أما فريق كلوب بروج الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط لديه هو الأخر للتأهل في حال الفوز غدا على زينيت سانت بطرسبرغ ليصل إلى 7 نقاط ويدخل في منافسة مع لاتسيو بالجولة المقبلة لخطف بطاقة التأهل، في حالة خسارة القريق الإيطالي الليلة أمام دورتموند.

المجموعة السابعة

نجح كل من برشلونة ويوفنتوس في حسم بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة حيث احتل الفريق الإسباني المركز الأول برصيد 12 نقطة في الصدارة وبطل الدوري الإيطالي بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

المجموعة الثامنة

تعد واحدة من أكثر المجموعات تشابكًا، حيث يحتل مانشستر يونايتد الصدارة برصيد 9 نقاط وخلفه باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع لايبزج، و باشاك شهير التركي برصيد 3 نقاط

وسيلتقي فريق مانشستر يونايتد غدا بنظيره باريس سان جيرمان، وفوز الفريق الإنجليزي سيضمن له التأهل رسميًا، بينما باريس خسارته تعني تأجل الحسم للجولة المقبلة.