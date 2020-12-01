ثلاثي الأهلي على رأس قائمة بيراميدز الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، قائمته الإفريقية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالي، والاتحاد الليبي.

واختار الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مكونة من ٢٩ لاعبًا.

وشهدت قائمة بيراميدز الإفريقية تواجد كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي، لاعبا الأهلي السابقين، بالإضافة لرمضان صبحي القادم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

واختار مدرب بيراميدز للقائمة الإفريقية كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن -

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - جون أنطوي

وكان فريق بيراميدز قد وصل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية هذا الموسم وخسر البطولة على يد نهضة بركان المغربي، الذي يستعد لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.