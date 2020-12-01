صلاح بينهم.. الإعلان عن المرشحين لفريق العام في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لفريق العام في أوروبا، عن موسم 2019 - 2020.

وضمت القائمة 50 لاعباً، جاء على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد أداءه المميز رفقة فريقه خلال الموسم المنقضي، والذي قاده خلاله للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويتنافس صلاح في خط الهجوم مع كل من إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، جواو فيلكس (اتلتيكو مدريد)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، هاري كين (توتنهام)، روبرت ليفاندوفيسكي (بارين ميونخ)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، ساديو ماني (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

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