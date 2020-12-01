بث مباشر | شاهد ليفربول واياكس في دوري ابطال اوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “ليفربول واياكس” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 في الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “ليفربول واياكس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

تقام مباراة ليفربول واياكس على ملعب “آنفيلد”، بإدارة من بإدارة من الحكم الألماني “توبياس ستيلر”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يلعب ليفربول الإنجليزي واياكس الهولندي لحساب المجموعة الرابعة والتي تضم اتالانتا الإيطالي وميتييلاند الدنماركي.

فوت “ليفربول” فرصة حسم تأهله إلى الدور الموالي في الجولة الماضية، بعدما خسر أمام اتالانتا على أرضه بهدفين دون رد، ولكن لا زال بإمكان رجال يورجن كلوب قطع تذكرة العبور إلى دور ثمن النهائي اذا تمكنوا من الانتصار على اياكس اليوم.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ولكنه يظل مهدد بفقدان الصدارة في ظل ملاحقة اياكس واتالانتا حيث يمتلك الفريقين 7 نقاط في جعبتهم.

ويعيش فريق “اياكس” فترة مميزة، حيث حقق 6 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بمتوسط اهداف وصل إلى 3.83 في المباراة الواحدة، وسيتطلع بكل تأكيد إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب آنفيلد من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الموالي.

ومن الارقام المثيرة، أن اياكس سجل جميع اهدافه (7 اهداف) في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم خارج أرضه، واحرز 4 من ضمن السبع اهداف في الشوط الاول، ما يعني ان رجال إيريك تين هاخ سيمثلوا تهديدًا حقيقيًا على ليفربول في الشوط الأول خلال مواجهة الليلة.

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