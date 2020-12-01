بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 في الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق “أحمد الطيب”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن.

تقام مباراة بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، بإدارة من بإدارة من الحكم الفرنسي “كليمان توربان”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يلعب بايرن ميونخ الألماني واتلتيكو مدريد الإسباني لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم لوكوموتيف موسكو الروسي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

لم يخسر صاحب الارض “اتلتيكو مدريد” في اخر 12 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، فاز في 9، وتعادل في 3، ستة من تلك الانتصارات التسعة جاءت ضد منافس من أحد المراكز الخمسة الأولى في الدوري المحلي الذي ينتمي له، وسجل 10 اهداف بمتوسط 1.67 هدف في المباراة الواحدة.

نصف الأهداف العشرة التي سجلها اتلتيكو مدريد عبر تلك الانتصارات الستة ضد أندية “النخبة” جاءت بين الدقيقتين 76 و+90.

ويتواجد اتلتيكو مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار على بايرن ميونخ اليوم من أجل ضمان المركز الثاني في ظل الملاحقة الشرسة من صاحب المركز الثالث لوكوموتيف موسكو والذي يمتلك في جعبته 3 نقاط.

على الجهة الآخرى، حسم بايرن ميونخ تأهله بشكل رسمي إلى دور ثمن النهائي من الجولة الماضية بعدما حقق العلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات، ولن يتهاون رجال هانز فيليك امام الروخي بلانكوس من أجل المحافظة على سلسلة الانتصارات القياسية المتتالية في دوري ابطال اوروبا بـ13 فوز.

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