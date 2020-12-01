بث مباشر | شاهد ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري ابطال اوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “ريال مدريد وشاختار دونيتسك” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 1-12-2020 في الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “ريال مدريد وشاختار دونيتسك” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

تقام مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك على ملعب “دونباس ارينا”، بإدارة من بإدارة من الحكم الروماني “أوفيديو هاتيجان”، وتنطلق في تمام الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش، 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية.

يلعب ريال مدريد الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم الإنتر الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

حقق شاختار دونيتسك فوزًا لا ينسى على ريال مدريد بنتيجة (3-2) في الجولة الأولى، ولكن كان هذا الانتصار كان بمثابة اللعنة إذ لم يحقق النادي الأوكراني منذ ذلك الحين الفوز في دوري ابطال اوروبا، حيث تعادل في الجولة الثانية مع الإنتر الإيطالي، وخسر امام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ذهابًا وايابًا.

ويتواجد شاختار دونيتسك في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على ريال مدريد اليوم من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى دور ثمن النهائي، او على الاقل الخروج بالتعادل لضمان المركز الثالث والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

على الجانب الآخر، لن يتنازل ريال مدريد عن تحقيق الفوز لحسم تأهله إلى الدور الموالي بعيدًا عن حسابات الجولة الأخيرة، ويتواجد رجال “زين الدين زيدان” خلف متصدر المجموعة بوروسيا مونشنجلادباخ، برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن النادي الألماني.

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