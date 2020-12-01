شكرا لقرائتكم خبر عن اسوان يتعاقد مع إسلام سري لاعب سموحة لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أسوان الرياضي عن اتمام تعاقد جديد للانضمام في صفوف فريق كرة القدم استعدادا للدوري الممتاز الموسم المقبل. وقال مصطفي امين المشرف علي فريق الكرة وعضو مجلس ادارة النادي، انه تم رسميًا التعاقد مع اللاعب اسلام سري لاعب خط وسط ايمن سموحة وطلائع الجيش السابق، في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين مضيفا أن ذلك ياتي دعمًا لصفوف الفريق للاستعداد الجيد لمسابقة الممتاز الموسم القادم. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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