شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب اجتماع لجنة الكرة بالزمالك مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجتمع لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس مع البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للفريق خلال الأيام المقبلة لسببين أولهما مطالبته بمنح فرصة للاعبين الصاعدين خلال المباريات المقبلة، خصوصا أسامة فيصل الذى ظهر بمستوى مميز فى الفترة الماضية، والسبب الثانى مناقشته فى احتياجات الفريق بعدما تم قيد 29 لاعبا فى القائمة الأولى بينهم حمزة المثلوثى وحميد أحداد، ويحق للفريق استبدال أربعة لاعبين من القائمة فى حالة التعاقد مع لاعب جديد إلى جانب وجود مكان شاغر بالقائمة خلال المرحلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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