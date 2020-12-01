شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى .. حكم فار عن بعد خلال مواجهة أشبيلية وتشيلسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - للمرة الأولى منذ تطبيقة كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إن حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال أوروبا سيعمل عن بعد من دولة مختلفة عن بلد الفريق المضيف لأول مرة عندما يلتقي أشبيلية مع تشلسي، الأربعاء.

وحتى الآن، كان حكم الفيديو المساعد يعمل من داخل الملعب لكن في هذه المباراة سيباشر عمله من مقر اليويفا في نيون بسويسرا.

وقال «يويفا» في بيان: "اختبر اليويفا بنجاح وأقر عمل حكم الفيديو المساعد عن بعد، وسيطبق ذلك لأول مرة رسميا في مباراة بدور المجموعات في دوري الأبطال بين أشبيلية وتشلسي، وسيتلقى حكم أرض الملعب العون من غرفة عمليات حكم الفيديو المساعد في نيون بسويسرا".

وأضاف اليويفا أن فريقا احتياطياً سيكون موجودا داخل ملعب رامون سانشي بيزخوان في إشبيلية. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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