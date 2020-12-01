شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة على رادار الزمالك والإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع بالنادى الأهلى عن رغبة الإسماعيلى فى التعاقد مع صالح جمعة بعد استبعادة من قائمة الأهلى الجديدة، وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مبدئية مع اللاعب لمعرفة رأيه فى الانتقال لقلعة الدراويش، فيما ألمحت بعض المصادر إلى دخول اللاعب دائرة اهتمام الزمالك، وينتظر أن تشهد الساعات الأخيرة تحديد اللاعب وجهته الجديدة بعدما انتهت علاقته بالأهلى رسميا.

وشهدت العلاقة بين صالح جمعة والأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الأهلى توترا شديدا بسبب خروجه من حسابات المشاركة، ورغم ذلك تمسك اللاعب بالاستمرار أملا فى فك عقدة المشاركة لكن بدون جدوى، خصوصا بعدما أعطى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الضوء الأخضر للمسؤولين باستبعاد اللاعب من القائمة.