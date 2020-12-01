المصرى يتعاقد مع مدافع الأهلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد النادي المصري مع تاسع صفقاته الجديدة بضم معاذ أنور، مدافع فريق الأهلي، تحت 19 عاماً، في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب لمدة 5 مواسم قادمة بناء على ترشيح على ماهر، المدير الفني للفريق، لدرايته الكاملة بمستوى اللاعب الذي كان يؤدي تدريباته مع المصري على مدار الأسبوعين الماضيين ببورسعيد وبرج العرب، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز للغاية ما دفع إدارة المصري لسرعة التعاقد معه، خاصة أنه سيتم قيده بصفوف فرق الناشئين، أي أنه لن يشغل مركزًا في قائمة الفريق الأول.

من ناحية أخرى، قام النادى المصري بقيد 5 لاعبين أجانب في قائمته الأولى، وهم: البوركيني سعيدو سمبوري والفلسطيني محمد صالح والنيجيري أوستن أوموتو ومواطنه إيزي إيميكا والليبي مفتاح طقطق.

وتأجل قيد المهاجم الجديد الكونغولي كازادي كاسينجو لحين حل أزمة اللاعبين الأجانب وتحديد أحد اللاعبين لقيده على حسابهم، وأرسل المصري قائمته بوجود جميع اللاعبين وتأجل قيد كاسينجو. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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