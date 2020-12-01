شكرا لقرائتكم الأندية تعترض على عقوبة خصم النقاط حال تأخر سداد الغرامات فى الدورى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترضت أندية الدورى الممتاز الـ18 فى الموسم الجديد، على عقوبة اتحاد الكرة، بخصم نقاط من الأندية التي تتأخر عن سداد الغرامات المالية الموقعة عليها لصالح اتحاد الكرة، وأخطر مسئولو الأندية اتحاد الكرة، برفضهم هذا البند لأنه يخالف اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الأندية على إعادة النظر في هذا البند من العقوبة خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

كان اتحاد الكرة وضع بندًا في لائحة العقوبات للموسم الجديد، تتمثل في منح النادي المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها في الدوري.