شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض 4 مليون دولار من أحد أندية أوكرانيا لضم ديانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت مسئولو النادي الأهلي عرضاً مُغرياً لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الي إحدى الدوريات الأوربية وتحديداً الدوري الأوكراني ، حيث علم"الخليج 365" أن شركة تسويق عرضت على الاهلي مؤخراً التعاقد مع لاعب الوسط المالي بالفريق مقابل 4 مليون دولار أي أكثر من 62 مليون جنيه مصر ، وقال مصدر أن نادي أوكراني يُتابع ديانج منذ فترة.

ونال ديانج إعجاب مسئولو النادي الأوكراني لكن إدارة الاهلي رفضت فكرة التفريط في ديانج كونه أحد النجوم المؤثرين حالياً بالفريق كما أنه صغير السن وقادر على اللعب سنوات طويلة بقميص الأهلي وتحقيق نجاحات كثيرة معه.

من ناحية أخرى، تلقى أحمد الشيخ لاعب الأهلى عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحدها الموسم المقبل، بعدما قرر مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأهلى، أمس الاثنين، رفع الثلاثى أحمد الشيخ والسنغالى أليو بادجى وصالح جمعة من قائمة الفريق.

وتلقى الشيخ عروضاً من ناديه السابق مصر المقاصة الذى تألق معه مرتين رحل فيهما من الأهلى له على سبيل الإعارة، كما تلقى عروضاً من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بجانب عرض آخر من خارج مصر وتحديداً من نادى سيجما التشيكى، فيما توقفت محاولات ضمه لنادى بيراميدز الذى كان يرغب فى شرائه مقابل انتقال محمد فاروق لاعب الفريق السماوى للأهلى لكن مسئولى القلعة الحمراء تراجعوا عن الصفقة.