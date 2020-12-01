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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً جديداً على المستوى المحلي، عندما يواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السويس في نصف نهائي بطولة كأس مصر، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة المقرر اقامته يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، المذاعة على قناة أون تايم سبورت صاحبة حقوق بث كأس مصر حصريًا.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر



ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءاً، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري



ومن المتوقع أن يدفع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمعظم عناصره الأساسية أمام زعيم الثغر نظرا لصعوبة المواجهة في ظل وجود العميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندري فضلاً عن وجود رغبة داخل النادي الأهلي لتحقيق لقب كأس مصر للظفر بالثلاثية هذا الموسم وتحقيق انجاز تاريخي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



ويدفع موسيماني حال عدم إصابة أي لاعب جديد بكورونا بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو على أن يقود الهجوم مروان محسن، وهو نفس التشكيل الذي خاض مباراة الزمالك ماعدا غياب المصاب النيجيري جونيور أجاي، والذي تعرض للإصابة على مستوى الأنكل ومن المتوقع أن يدفع موسيماني بجيرالدو لتعويضه.





الأهلي ضد الاتحاد السكندري .. موسيماني يطالب لاعبيه بغلق ملف افريقيا



وطالب موسيماني لاعبي فريقه بغلق ملف افريقيا والتركيز في مشوار الفريق بكأس مصر وشدد لهم على ضرورة التفكير فى كل خطوة ومباراة على حدة، خاصة وأن المرحلة الجارية تحمل العديد من التحديات ففي حالة تأهل الفريق لنهائي بطولة لكأس سيواجه الفائز من الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة مباشرة يوم السبت المقبل، فيما ينتظر الأهلي تحدي أخر صعب عندما يواجه نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المقبل على لقب السوبر الافريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



وعلى صعيد أخر حشد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أسلحته قبل مواجهة الأهلي حيث أعلن العميد قائمة المباراة والتي جاءت كالتالي : عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال .

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



ودخل الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بداية من يوم السبت الماضي، والذي شهد غياب عدد من اللاعبين أبرزهم حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة



معلومات عن مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري قبل موقعة كأس مصر الليلة

يستعرض "الخليج 365" مشوار الأهلي والاتحاد السكندري في هذه النسخة وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما في البطولة على النحو التالي: الأهلي ضد الاتحاد السكندري 1- تأسس النادي الأهلي عام 1907 ويحمل الرقم القياسي للفوز بكأس مصر برصيد 36 لقباً أخرها موسم 2016 – 2017 على حساب المصري.

2- الاتحاد السكندري تأسس عام 1914 ويعد واحد من أهم الأندية في تاريخ المسابقة بعد أن توج بها 6 مرات أخرها موسم 1975 – 1976 على حساب الأهلي. الأهلي ضد الاتحاد السكندري 3- تأهل الأهلي للمربع الذهبي بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي. الأهلي ضد الاتحاد السكندري 4- بلغ الاتحاد السكندري نصف النهائي بعد أن تفوق على النصر (1 – 0) في الدور الأول ثم تخطى أسوان (2 – 1) في ثمن النهائي ’ بعدها وضع حداً لطموح المقاولون العرب في ربع النهائي بعد أن حول تأخره بهدف شكري نجيب لفوز بثنائية خالد قمر والسيد سالم.

5- سجل الأهلي 7 أهداف خلال مشواره في النسخة الحالية لكأس مصر مقابل 3 أهداف في شباكه ’ والأهداف جاءت عبر المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي ووليد سليمان (هدفين) وأحمد الشيخ هدف وحيد. الأهلي ضد الاتحاد السكندري 6- أحرز الاتحاد السكندري 5 أهداف خلال مسيرته في هذه البطولة مقابل هدفين في مرمى الفريق ’ والأهداف جاءت عبر الإيفواري رزاق سيسيه ومحمد الصباحي وخالد قمر والسيد سالم ’ وتكفل عبد الله السنجهاوي مدافع أسوان بتسجيل هدف بطريق الخطأ في ثمن النهائي. الأهلي ضد الاتحاد السكندري 7- في الموسم 61 للدوري توج الأهلي باللقب للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخه برصيد 89 نقطة.

8- أنهى الاتحاد السكندري مسابقة الدوري في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

9- فرض الأهلي تفوقه على الاتحاد في لقاء الدور الأول للدوري هذا الموسم بالفوز (4 – 0) في الجولة العاشرة بالقاهرة ’ ثم فرض التعادل السلبي نفسه بينهما في الجولة 25 بالإسكندرية. الأهلي ضد الاتحاد السكندري 10- ضم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من الصفقات الجديدة الثنائي المغربي بدر بانون المدافع القادم من الرجاء البيضاوي والجناح طاهر محمد طاهر من المقاولون لقائمة هذا اللقاء بالإضافة للثنائي الوسط أكرم توفيق وناصر ماهر والمهاجم صلاح محسن بعد انتهاء إعارتهم لأندية الجونة وسموحة.

11- يستفيد حسام حسن المدير الفني للاتحاد من الصفقات الجديدة وعلى رأسها لاعب وسط المنتخب الأولمبي عمار حمدي القادم من الأهلي على سبيل الإعارة. الأهلي ضد الاتحاد السكندري



12- أحرز الاتحاد السكندري ثلاثة من القابه الستة على حساب الأهلي أعوام 1926 (3 – 2) و1973 (2 – 1) و1976 (1 – 0).

13- فرض الأهلي تفوق مطلق أمام الاتحاد في كأس مصر خلال الألفية الجديدة وتمكن من حسم لقاء ربع نهائي نسخة 2003 (1 – 0) ثم كرر تفوقه في ثمن نهائي نسخة 2004 (2 – 0) بتوقيع سيد عبد الحفيظ والبرازيلي بينو ثم فاز بهدف محمد أبو تريكة في نفس الدور في نسخة 2006. الأهلي ضد الاتحاد السكندري 14- يحمل هذا اللقاء الرقم 9 للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تعاقد مع الأهلي في 2 أكتوبر الماضي وقاد الفريق في 8 مباريات فاز في 7 منها وتعادل في لقاء وحيد ولم يعرف معه الفريق طعم الخسارة.

15- هذا اللقاء سيكون الثالث للاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني (الجديد – القديم) حسام حسن (54 سنة) الذي عاد لتولي المهمة خلفاً لطلعت يوسف في 13 أكتوبر الماضي ونجح في أول لقاء له في التأهل على حساب المقاولون العرب رابع الدوري بالفوز (2 – 1) في ربع نهائي مسابقة الكأس ’ ثم اختتم الدوري بالتفوق على أسوان (3 – 1).



قائمة الأهلي المحلية والأفريقية قبل انطلاق الموسم الجديد قام مسئولو النادي الأهلى بقيد 28 لاعباً في القائمة المحلية الأولى للموسم الجديد فيما تم قيد 29 لاعباً فى القائمة الأفريقى الأولى أيضاً، وتضم القائمة المحلية ، كلاً من :محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير "تحت السن" ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر أبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلى معلول وبدر بانون وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات و محمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو ومحمد شريف ووليد سليمان وكريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن . وتم قيد مصطفى شوبير تحت السن في القائمة المحلية فيما تم قيده أفريقياً مع الفريق تم إرسال القائمتين للاتحادين المصري والأفريقي للعبة. وكان الأهلي قد رفع الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو بادجي من قائمة الفريق بعدما أستغني عنه فيما رفع الثنائي المصاب محمود متولي ومحمد محمود من القائمة بسبب الإصابة على أن يتم قيدهم في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

