شكرا لقرائتكم رسميا.. محمد فضل يعتذر عن عدم الاستمرار فى اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن التواجد ضمن اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، والإشراف على العملية الانتخابية بعد وصول خطاب من الفيفا يفيد بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى 31 يناير المقبل، مع تقليص عددها إلى 3 أعضاء فقط، ولم يحدد الفيفا فى خطابه أسماء هؤلاء الأعضاء.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية طلبت من الفيفا عدم الاستمرار بعد اعتماد اللائحة فى الجمعية العمومية الأخيرة، على أن يشرف وليد العطار المدير التنفيذى على الانتخابات، إلا ان الفيفا أرسلت خطابا بالمد للجنة ، لكن محمد فضل اعتذر عن الاستمرار حتى 31 يناير.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، ووضع اللائحة بصورتها النهائية ، حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم و احمد جوهر لهذه المهمة، وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.