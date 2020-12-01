شكرا لقرائتكم صراع بين الإسماعيلي والاتحاد والمقاصة على ضم أحمد الشيخ بعد الرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد الشيخ لاعب الأهلي عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما قرر مسئولو القلعة الحمراء الإستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأهلي أمس ، الأثنين، رفع الثلاثي أحمد الشيخ والسنغالي آليو بادجي وصالح جمعة من قائمة الفريق.

وتلقي الشيخ عروضاً من ناديه السابق مصر المقاصة الذى تألق معه مرتين رحل فيهما من الأهلي له على سبيل الإعارة كما تلقي عروضاً من الأسماعيلي والأتحاد السكندري بجانب عرض أخر من خارج مصر وتحديداً من نادي سيجما تشيكي، فيما توقفت محاولات ضمه لنادي بيراميدز الذي كان يرغب في شراؤه مقابل إنتقال محمد فاروق لاعب الفريق السماوي للأهلي لكن مسئولو القلعة الحمراء تراجعوا عن الصفقة.

من ناحية أخرى ، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏.وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.