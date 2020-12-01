التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الجيش بنصف نهائي كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الساعة الخامسة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نصف نهائي كاس.

ومن المتوقع أن يخوض الزكمالك مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط : طارق حامد، محمد أشرف "روقة"، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق

شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في النهائي المقرر له يوم 5 ديسمبر الجاري.

الزمالك واجه طلائع الجيش من قبل في كأس مصر مرتين قبل لقاء اليوم الذي يعد الثالث بين الفريقين في بطولة كأس مصر.

وتشهد مباريات الزمالك وطلائع الجيش في

كأس مصر تفوقًا للأبيض حيث التقى الفريقين من قبل في كأس مصر مرتين كانت المباراة الأولى على ملعب الجونة في نصف نهائي الكأس موسم 2012-2013 وشهدت فوز الزمالك بهدفين لهدف حيث سجل هدفي الزمالك كل من أحمد جعفر وحازم إمام بينما سجل هدف طلائع الجيش أيمن حفني ، ليتأهل الزمالك للنهائي ويحصد اللقب بالفوز على سموحة .

المواجهة الثانية كانت في دور ربع النهائي موسم 2016-2017 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة لكل من حسني فتحي وستانلي ومعروف يوسف.

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