كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فيرينكفاروس في دوري الأبطال

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة فيرينكفاروس، المقرر إقامتها غدًأ الأربعاء في العاصمة المجرية بودابست، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويغيب ميسي عن قائمة برشلونة،المتجهة إلى المجر كما لم يتواجد مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى الفريق، وفيليب كوتينيو بسبب للراحة.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: نيتو، إينياكي بينيا، تينياس.
الدفاع: ديست، لينجليه، ألبا، فيربو، مينجويزا.
الوسط: ألينيا، بينايتش، بويج، بيدري، ترينكاو، ماتيوس، دي يونج.
الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ديمبلي، كونراد.
ويتصدر برشلونة ترتيب المجوعة السابعة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يمتلك ديناموكيف الأوكراني نقطة واحد في المركز الثالث، ويتزيل المجموعة فيرينكفاروس المجري بنقطة وحيدة أيضًا.
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