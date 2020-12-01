النصر السعودي يستبعد إقالة مدربه روي فيتوريا

يستبعد نادي النصر السعودي ، إقالة روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول، خلال الفترة الجارية.

حسبما علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة ، بأن إدارة النصر لن تقيل فيتوريا في الفترة الحالية، وستبقي عليه، ذلك وسط الأنباء التي تشير لرحيله ،

وتعيين دان بيتريسكو المدير الفني لفريق كلوج الروماني السابق، الذي رحل عنهم مؤخرًا.

ترفض إدارة النادي فكرة رحيل فيتوريا، في الوقت الراهن، و عدم المجازفة بإقالته في هذا التوقيت، وتأجيل الأمر بعض

الوقت أو بنهاية الموسم الجاري.

في سياق متصل، أشارت المصادر وفقاً للصحف الرومانية إلى أن نادي النصر قدم عرضاً مُغرياً لـ بيتريسكو بلغ ٣ ملايين يورو في الموسم.

وزادت التكهنات حول إقالة فيتوريا، بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية، وخسارته أمام غريمه الهلال في الدوري، ثم الخسارة مجددًا أمامه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.