الزمالك يواجه الطلائع في نصف نهائي كأس مصر وعينه على الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الساعة الخامسة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نصف نهائي كاس مصر وعينه على مواجهة الأهلي في النهائي حال تخطيه للجيش اليوم وفوز الأهلي على الاتحاد لتعويض خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا ومصالحة الجماهير.

الزمالك واجه طلائع الجيش من قبل في كأس مصر

مرتين قبل لقاء اليوم الذي يعد الثالث بين الفريقين في بطولة كأس مصر.

وتشهد مباريات الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر تفوقًا للأبيض حيث التقى الفريقين من قبل في كأس مصر

مرتين كانت المباراة الأولى على ملعب الجونة في نصف نهائي الكأس موسم 2012-2013 وشهدت فوز الزمالك بهدفين لهدف حيث سجل هدفي الزمالك كل من أحمد جعفر وحازم إمام بينما سجل هدف طلائع الجيش أيمن حفني ، ليتأهل الزمالك للنهائي ويحصد اللقب بالفوز على سموحة .

المواجهة الثانية كانت في دور ربع النهائي موسم 2016-2017 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة لكل من حسني فتحي وستانلي ومعروف يوسف.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيرة والتتويج بلقب كاس مصر من خلال عبور نصف النهائي اليوم أمام طلائع الجيش .

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