غدًا.. قمة سعودية في البطولة العربية بين الشباب واتحاد جدة

تقام غدا" الاربعاء" على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة السعودية الرياض قمة سعودية بين الشباب وضيفه اتحاد جدة، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

وتوقفت البطولة قرابة 10 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا ،قبل أن يقرر الاتحاد العربي لكرة القدم استئنافها مجدداً، حيث تبقت مواجهتا الشباب واتحاد جدة، بالإضافة إلى الإياب بين الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف.

وقدم الشباب أداءً مميزاً هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتاً، وبفارق نقطة عن وصيفه الهلال والذي

سيواجه الفتح يوم الخميس المقبل في ختام المرحلة السادسة.

ويتطلع الشباب لمواصلة نجاحاته حيث يبحث الفريق عن لقب غاب عن الفريق وكان التتويج قبل 6 سنوات حينما حصد كأس السوبر السعودي عام 2014.

ووصل الشباب إلى هذا الدور عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري في دور 32 ذهاباً وإياباً 3-1 و2-صفر على التوالي، وتخطى شباب الأردن الأردني في الدور ثمن النهائي بفوزه ذهاباً 1-صفر، وتعادلا إياباً 1-1، وفي الدور ربع النهائي واجه الشرطة العراقي واكتسحه ذهاباً 6-صفر،

وفاز في الاياب بهدف نظيف.

بينما يبحث الاتحاد عن الخروج بنتيجة ايجابية وإبقاء الأمور في في صالحه بلقاء الإياب والذي سيقام على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، يوم 4 يناير من العام الجديد.

واختار البرازيلي فابيو كاريلي 5 لاعبين أجانب لخوض اللقاء وهم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه رومارينيو وبرونو هنريكي والمدافع المصري أحمد حجازي واللاعب الرأس أخضري رودريغيز.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور عقب تجاوزه العهد اللبناني في دور 32 بفوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة وتعادلا سلبياً في مواجهة الإياب، وفي الدور ثمن النهائي تخطى الاتحاد نظيره الوصل الاماراتي بفوزه ذهاباً وإياباً بنتيجةٍ واحدة 2-صفر، وفي الدور ربع النهائي خاض الاتحاد مواجهة قوية أمام أولمبيك آسفي المغربي وتعادلا ذهاباً 1-1، وحسم الاتحاد لقاء الإياب بهدف نظيف.