الشباب والرياضة تعلن عن فرص للتأهيل والتدريب للعمل بالقطاع الخاص الصناعي

تعلن وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة عن توافر فرص للتأهيل والتدريب والتشغيل بالقطاع الخاص في عدد من المصانع في مجال الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية .

تتوافر فرص التشغيل بمناطق السادس من أكتوبر ووادي النطرون، للشباب من

المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عام، وسيتم توفير عدد من البرامج التدريبية العملية للشباب الذي سيتم قبوله للعمل عقب تنفيذ المقابلات الشخصية، مع إمكانية توفير وسائل مواصلات وسكن للمغتربين ببعض من فرص التشغيل المقدمة وفقاً للمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص .

وعلى الشباب الراغب في التقديم تسجيل بياناته باستمارة طلب من خلال الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات – الدور السابع) ، اسبوعياً ماعدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مع احضار صورة من بطاقة الرقم القومي لإرفاقها باستمارة التسجيل، علماً بان الموعد الأقصى للتقديم حتى 31 ديسمبر المقبل.

يرجى الاطلاع على شروط التقديم الخاصة بكل فرصة تشغيل، من خلال البيان المرفق: