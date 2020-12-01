رابط مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري al ahly vs al ettehad بث مباشر اليوم بتاريخ 01-12-2020 في كأس مصر

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الاتحاد السكندري
تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الاتحاد السكندري ضمن منافسات نصف نهائي كاس مصر من المتوقع ان يلعب اليوم النادي الاهلي المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي محمد الشناوي ، وفي خط الدفاع علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم- محمد هاني ، وفي خط الوسط عمرو السولية - حمدي فتحي ، وفي خط الوسط الهجومي محمود كهربا - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات ، وفي خط الهجوم مروان محسن.
بطاقة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
البطولة كأس مصر
الجولة نصف نهائي
موعد المباراة 01-12-2020
توقيت المباراة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله أون تايم سبورت 1
معلق المباراة لم يحدد
ملعب المباراة ستاد السويس الجديد
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