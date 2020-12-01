مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 01-12-2020 في كأس مصر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري al ahly vs al ettehad بث مباشر اليوم بتاريخ 01-12-2020 في كأس مصر ، صاحب اللقب التاسع في تاريخة من دوري ابطال اوروبا النادي الاهلي الذى سوف يخوض اليوم مواجهة نصف نهائي من امام خصمه فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر ، مواجهة اليوم تقام بعد ان حقق النادي الاهلي لقب دوري ابطال اوروبا من امام الزمالك في مواجهة كانت قوية وصعبه جدا يوم الجمعة الماضي ، وسوف تبدا اليوم مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

النادي الاهلي حاليا ينافس على العديد من البطولات بعد ان تمكن من الحصول على لقب دوري ابطال افريقيا وسوف يلعب الاهلي كاس العالم للاندية وذلك نهائي كاس السوبر الافريقي من امام فريق نهضة بركان المغربي ، ولكن قبل ذلك سوف يلعب نادي الاهلي منافسات كاس مصر وهو اللقب المحلي الثاني بعد الدوري المصري الممتاز الذى حققه في الموسم المنتهي ، مواجهة اليوم للنادي الاهلي سوف تكون صعبه من نهائي القرن ، اليوم من امام خصمه فريق الاتحاد السكندري سوف يدخل للفوز ولا شئ اخر من اجل الوصول لمواجهة النهائي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

على الجانب الاخر يدخل فريق الاتحاد السكندري ضيفا من امام خصمه النادي الاهلي في مواجهة قوية اليوم امام حامل لقب الدوري المصري وحامل اللقب الاهم دوري ابطال افريقيا ، واخر مباراة لعبها نادي الاتحاد السكندري قبل مواجهة اليوم كانت في جولة الختام من الدوري المصري والتي حقق الانتصار فيها على خصمه نادي مصر في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، واليوم يامل نادي الاتحاد السكندري ان يحقق الانتصار على الاهلي في المباراة الصعبه ، وسوف تنقل اليوم مباراة الاهلي والاتحاد السكندري على قناة اون تايم سبورت.