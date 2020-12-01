شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع صفقات أجنبية والإكتفاء بأحداد ومثلوثي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو استقر على قيد الثنائي حميد أحداد وحمزة المثلوثي ضمن قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.
وأضاف أشرف قاسم : "الحديث عن وصول عروض لضم المثلوثي وأحداد غير صحيح، كما استقر الجهاز الفني على خروج كاسونجو من القائمة"،وأضاف: "لن نتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة في الفترة المقبلة، بعد اكتمال قائمة الأجانب بالفريق وعدم وجود أي مقعد شاغر".
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