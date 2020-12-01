شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يهاجم الأهلي بـسيسيه وقمر في مواجهة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على التشكيل الاساسي الذي سيخوض به مواجهة الاهلي في نهائي كأس مصر وتضم عماد السيد في حراسة المرمى. وفي خط الدفاع: محمود رزق – كريم يحيى – محمود شعبان – السيد سالم،وفي خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي – مروان عطية – كريم ممدوح.

وفي خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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