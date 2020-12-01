شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك منافسه طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بنصف نهائي كأس مصر والمقرر إقامته على ستاد برج العرب بالإسكندرية. ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي،في حراسة المرمى: محمود جنش. وخط الدفاع: إسلام جابر، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام وفي خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف روقة ، شيكابالا، أوناجم، أحمد سيد زيزو وخط الهجوم: مصطفى محمد. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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