شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي يواصل استعداداته للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي للكرة الطائرة «رجال»، أنه يتطلع للمنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم الجديد ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة محليًا وقاريًا.

وقال إن الفريق بدأ الاستعداد للموسم الجديد في أكتوبر الماضي، من خلال برنامج بدني وفني، وأوضح أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، كما تم تدعيم صفوف الفريق بالمحترف الكندي رايموند سيزيتو، بالإضافة إلى العناصر البارزة من قطاع الناشئين.

وأضاف أن الأهلي أعار بعض اللاعبين الشباب، مثل يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر زكريا زعمر أكرم إلى بتروجيت وطلائع الجيش، من أجل اكتساب خبرات في بطولة الدوري، قبل عودتهم إلى الفريق مجددًا.

وأكد أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون صعبة، خاصة بعد قيام معظم الفرق بتدعيم صفوفها بصفقات مميزة، مثل الزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والطيران وطلائع الجيش.

واختتم مصيلحي حديثه بالتأكيد أن موعد إقامة البطولة العربية الإفريقية للموسم الجديد لم يتحدد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أن الفريق مستعد لتحقيق لقبى البطولتين حال إقامتهما في أي وقت.