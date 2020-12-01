شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كاس مصر 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الشتيكل الذ سيخوض به مباراة الأتحاد السكندري المقرر لها الثامنة من مساء يالوم ،الثلاثاء، بإستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر ، ويضم التشكيل التوقع ، كلاً من : محمد الشناوي- محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول- حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا - حسين الشحات ومروان محسن.

وتشير المعلومات الواردة أن الصفقات الجديدة التى ضمها موسيماني لقائمة الاهلي في مباراة الأتحاد لن تظهر أساسياً على أن يكون لبعضها أو للعائدين من الإعارة دور حسب أحداث المباراة.

ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.