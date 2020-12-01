شكرا لقرائتكم على فرج يواصل تصدر تصنيف الإسكواش للشهر الثانى على التوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر ديسمبر الجارى، حيث واصل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، هيمنته على الصدارة للشهر الثانى على التوالى بعد صعوده إليه في نوفمبر الماضى، وذلك عقب تتويجه مؤخراً ببطولة كلاسيك للرجال، فيما استمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى وطارق مؤمن في المركز الثالث.

وفى المركز الرابع تقدم النيوزلاندى بول كول على حساب كريم عبد الجواد الذى تراجع للمركز الخامس بعد انسحابه من بطولة كلاسيك للإصابة، فيما حافظ مروان الشوربجى على التصنيف السادس.

وتقدم فارس الدسوقى مركزاً ليصل إلى التصنيف الـ 11 عالمياً، وتراجع محمد أبو الغار إلى المركز الـ 12 وحافظ مصطفى عسل لاعب الأهلى على المركز الـ 14.

تصنيف رجال الاسكواش

تصنيف رجال الاسكواش

كان على فرج قد توج ببطولة كلاسيك، والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بـ 175 ألف دولار كأحد البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وكان البطل المصرى على فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، قد تأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منافسه بول كول، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من اللاعبين، كما شهدت الأدوار السابقة العديد من المفاجآت أيضاً، بعد خروج محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا من دور الـ 16 عقب خسارته أمام لاعب وادى دجلة الصاعد يوسف إبراهيم.

وفاز على فرج فى المباراة النهائية على منافسه النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس عالمياً فى مباراة الدور النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 6-11, 11-9, 11-9.