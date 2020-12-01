لحظة بلحظة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر والقنوات الناقلة



يقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش فى كأس مصر 2020 اليوم ، حيث يسعي فريق الزمالك للفوز علي نظيره طلائع الجيش فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد برج العرب، بالإسكندرية، في الخامسة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، لمواصلة المنافسة على البطولة التى يحمل لقبها من النسخة الماضية، بالإضافة إلى رغبته فى مُصالحة الجماهير بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا مؤخرًا لصالح الأهلى الذى فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على استاد القاهرة، ليتوج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب لتحقيق البطولة للجماهير فى هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر والقنوات الناقلة



تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم وتذاع علي قناة اون تايم سبورت.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر والقنوات الناقلة



وتأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر والقنوات الناقلة



ومن جانبه، حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية، لحثهم على ضرورة غلق ملف مباراة الأهلى فى البطولة الإفريقية والتركيز على مواجهة طلائع الجيش اليوم، وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى المباراة الأخيرة، مع التأكيد لهم على ثقته فى قدراتهم لتحقيق الانتصارات فى المرحلة المقبلة وإسعاد الجماهير مرة أخرى، خاصة أن الفريق سيكون لديه تحديات جديدة فى حال قدرته على الفوز فى موقعة الليلة والتأهل إلى نهائى كأس مصر، خاصة أنها قد تشهد مواجهة الأهلى مرة أخرى حال تأهل الفريقين إلى النهائى، حيث يرى المدرب البرتغالى أنه سيكون دافع قوى للثأر من المارد الأحمر وتحقيق لقب كأس مصر على حسابه.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر والقنوات الناقلة



من ناحية أخرى، يسعى فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشرى، فى تحقيق المفاجأة أمام الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم وإقصاءه من منافسات كأس مصر، وذلك بعدما تولى العشرى القيادة الفنية للفريق قبل 20 يومًا من موقعة اليوم، لتكون مواجهة الأبيض هى الأولى رسميًا له مع الطلائع، حيث ستكون مباراة اليوم هى الثالثة التى يخوضها العشرى أمام الفارس الأبيض هذا العام ولكن مع 3 فرق مختلفة، حيث واجه من قبل الزمالك وهو مديرًا فنيًا لحرس الحدود فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، وهُزم بهدفين دون رد، قبل أن يعود ويواجه الأبيض مرة أخرى ولكن وهو مديرًا فنيًا للمصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من منافسات الدورى فى الموسم الماضى، وهُزم أيضًا بهدف دون رد.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش فى كأس مصر 2020

محمود جنش-إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغنى - أحمد عيد-طارق حامد - فرجانى ساسي- محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو-مصطفى محمد.





غيابات الزمالك

يُعانى الزمالك من غياب الثلاثى عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدى الونش بسبب فيروس كورونا، وإمام عاشور للإيقاف مع استمرار غياب محمد عبد الشافى بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أشرف بن شرقى الذى تعرض لإصابة في مران الفريق.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع لمواجهة الزمالك فى كأس مصر 2020 فى حراسة المرمى: محمد بسام الدفاع: محمد ناصف، على الفيل، خالد سطوحى، زولا الوسط: مهند لاشين، فرانك ستيفن، أحمد سمير، إبراهيما كونيه، إسلام محارب الهجوم: عمرو جمال

معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى كأس مصر



يستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم..

- موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش



تُقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

- القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تُذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت.

- مشوار الزمالك فى كأس مصر

تأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

- مشوار طلائع الجيش فى كأس مصر

فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

- مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

التقى الزمالك مع طلائع الجيش من قبل فى 32 مباراة من بينهم مباراتين فى كأس مصر، حقق خلالهم الأبيض الفوز فى 18 مباراة وتعادلا فى 7 مواجهات وفاز الطلائع فى 7 مباريات أخرى، فيما سجل الأبيض 62 هدفًا واستقبل 34 هدفًا، فيما لم يخسر الأبيض من الطلائع فى كأس مصر فى أى مباراة من قبل.