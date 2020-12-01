شكرا لقرائتكم أشرف قاسم يكشف حقيقة اهتمام الزمالك بضم صالح جمعة وأحمد الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك والمشرف على الفريق، عن حقيقة اهتمام القلعة البيضاء بضم ثنائى الأهلى صالح جمعة وأحمد الشيخ، بعد خروجهما من قائمة القلعة الحمراء للموسم الجديد، وقال أشرف قاسم فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: صالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبان مميزان وإضافة لأى فريق ولكن الأمور ترجع للمدير الفنى، لأننى لن أضم لاعب لن يلعب بشكل أساسى، ولن نتحدث بهذا الأمر إلا برأى المدرب.

أضاف: من الناحية الفنية، وبعد مباراة الأهلى والزمالك الماضية، نتمنى أن نواجه الأهلى فى نهائى الكأس بعدما خطف منا دورى أبطال أفريقيا، ومباريات الكؤوس ليس لها مقاييس وممكن تتخطف فى ثانية، الموضوع مافيهوش أى خوف.

واصل: الجميع يتحدث الآن فى اتجاه واحد وهو توفير مناخ مستقر للفريق من أجل حصد البطولات وتذليل العقبات، ودفع المستحقات وهذا ما طلبته بشكل شخصى بأنه من الضرورى توفير المستحقات، وتجديد عقود اللاعبين الكبار خاصة المحترفين مثل ساسى ومصطفى محمد، وبعض اللاعبين تم وعدهم بزيادة عقودهم.

واختتم: سأضع لائحة للموسم الجديد بجزاءات ومكافآت، وولم يحدث أى حديث مع ساسى وبن شرقى بشأن تلقيهم أى عروض، لا نريد أن تكون هناك عملية تشويش للفريق بسبب كأس مصر وبعد البطولة نتحدث فى هذا الأمر.